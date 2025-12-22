スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で3大会連続の五輪出場を確実にしている戸塚優斗（ヨネックス）が22日、W杯第2戦が行われた米国から羽田空港に帰国。「まずは一安心。今後の（W杯）2大会の使い方が変わるのかなと思う」と安堵の表情を浮かべた。戸塚は中国で行われた第1戦に続き、米国で行われた第2戦でも連続して2位に入り、平野歩夢、平野流佳に続いて来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。第2戦ではパ