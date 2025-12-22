BE:FIRST / 空 -from BMSG FES’25-サムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが22日、2025年9月に東京・お台場特設会場で開催された「BMSG FES’25」より「空」のライブ映像をYouTubeに公開した。【動画】公開されたBE:FIRST / 空 -from BMSG FES’25-映像本日12月22日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.」でも披露した「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校