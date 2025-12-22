冬を迎えてもクマの被害が止まりません。秋田市の卸売市場にクマが侵入。倉庫の中で居座るクマの様子をカメラが捉えていました。■会社倉庫に…体長約1.2メートルのクマもうすぐ年の瀬だというのに、“クマの知らせ”が終わる気配はありません。記者（22日午後1時半ごろ）「秋田市にある会社倉庫にクマが入り込みました。2時間半ほどたった今も警察が周辺の警戒に当たっています」現場は、秋田市中心部から6キロほど離れた卸売市場