¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡×¤¬£²£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤¬¡Ö¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¡×¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤òÆÃ½¸¡££ÚÀ¤Âå¤Î¡Ö¥Í¥ª¾¼ÏÂ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¹­¤á¤Æ¤¤¤ëºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¡£ºåÅÄ¤¬¡¢¾¼ÏÂ»þÂå¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢Íí¼êÃÊ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡¦¶Ì°æ»í¿¥¤Ï´¶·ã¡£¡ÖÊ¸