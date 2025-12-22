「プロレス・新日本」（２２日、後楽園ホール）１・４東京ドーム大会で現役を引退する棚橋弘至が、満員の“聖地”で感激の涙を流した。ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア最年少優勝のホープ、藤田晃生と対戦。相手の突進をスリング・ブレイドで切り返し、ダルマ式ジャーマンで追撃。１２分１０秒、ハイフライフロー２連発からの片エビ固めで３カウントを奪った。藤田と言葉を交わした後、何も言わずリングを去ろうとする