私はミサ（31）。娘のスズカ（小学1年生）がお友だちのカオリちゃん（小学1年生）と休日に遊ぶ約束をしてきたようです。スズカはカオリちゃんが大好きで、私もママ友のアキナさん（32）とは仲よくやっているので問題はないのですが……。あまり乗り気ではない理由は、やはり子ども2人を連れて遊びに行くのは疲れるからです。スズカと、弟のマコト（5）では興味がある遊びも違います。私1人でどちらの相手もするのは不可能なんです