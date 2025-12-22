¡Ö¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¯¤·Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¤ËÀÖ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¡¢ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¥µ¥ó