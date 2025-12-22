147棟を焼いた糸魚川大火から12月22日で9年です。新潟県糸魚川市では消防などが、延焼が続き、水が不足した場合に備えた訓練を行いました。 2016年12月22日に発生した糸魚川大火。ラーメン店から出た火が強風で広がり、住宅など147棟を焼き、鎮火には約30時間を要しました。あれから9年…。【糸魚川市消防本部】「実際に駅北大火（糸魚川大火）を経験していない職員もいるので、きょうは駅北大火後に整備された防災水利の取