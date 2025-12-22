お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「Ｍ‐１グランプリ２０２５」を総評した。粗品はＭ‐１について「めちゃくちゃ面白かったです。さすがＭ‐１グランプリ。下位の皆さんまで全員面白かった。これぞ日本最高峰のお笑いの大会の決勝戦でございます」と評価した。優勝したたくろうについても「いい味わい出てたなぁ。昔はもう木村バンドがガンガン赤木（裕）のボケにツッコむ