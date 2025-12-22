本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/22 EUR/USD 1.1675 (14億ユーロ) 1.1700 (14.1億ユーロ) 1.1815 (10.2億ユーロ) USD/JPY 155.00 (12億ドル) 157.50 (12.2億ドル) 156.00(7.71億ドル) GBP/USD 1.3180 (5.2億ポンド) 1.3345 (3.93億ポンド) 1.3400 (5.39億ポンド) ユーロドルは1.1700と1.1675、1.1815に大規模設定、ドル円は157.50にピンポイント、ポンドド