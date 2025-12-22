◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）ダノンデサイルについて語る戸崎の言葉は、驚くほどの興奮と熱がこもっていた。「ドバイ（シーマクラシック）の手応えは、いまだに覚えています。かなり能力を持っている馬です。（今までの騎乗馬で）一番かもしれない」。ドバイでは後にジャパンＣを制したフランス調教馬のカランダガンの猛追を封じてＶ。常に冷静な名手が、馬上インタビューで答えた