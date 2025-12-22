「癒やし」を求める夫、相手にとってはただの「ATM」世話好きな妻・琴美と、少し頼りない年下の夫・和也。娘が生まれ幸せなはずが、育児の疲れで余裕のない妻を横目に、彼はスマホの向こう側に「理想の居場所」を見つけてしまうのです…。話し合いで、夫が語った信じられない言い訳とは…？相手は「魔性の女」ではなく「冷徹なシステム」だったのです。夫は「恋愛」をしているつもりでも、相手にとってはただの「ATM」。このあまり