イベントの演技後、ポーズをとる橋本大輝＝22日、東京都内体操男子の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が22日、イベントに参加した東京都内で取材に応じ「すごく実りのある、次につなげられる1年だった」と世界選手権で個人総合3連覇のシーズンを総括した。3年後のロサンゼルス五輪に向けた大幅なルール変更に対応し「自信になった」と言う。愛知・名古屋アジア大会や世界選手権が控える来年へ「圧倒できるような演技