教員採用の際に、児童生徒へのわいせつ行為による処分歴の有無を国のデータベース（ＤＢ）で確認していなかった教育委員会や学校法人などが約７割に上ることが２２日、文部科学省の実態調査でわかった。ＤＢの運用開始以降、処分を受けた４０人が教員採用に応募していたことも判明した。ＤＢは教員による児童生徒性暴力防止法に基づき、２０２３年度に始まった。児童生徒へのわいせつ行為で懲戒免職・解雇となり、教員免許が失