サッカーの話題です。アルビレックス新潟を退団する千葉和彦選手が12月21日、交流イベントを開き、サポーターへ感謝を伝えました。サンタクロース姿で会場を沸かせたのはアルビレックス新潟の千葉和彦選手です。今シーズンで契約満了となり、サポーターへ直接感謝を伝えようと自らイベントを企画しました。イベントでは秘蔵写真とともに通算12シーズン在籍した新潟での思い出を振