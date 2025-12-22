【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、2025年9月に東京・お台場特設会場で開催された『BMSG FES’25』より「空」のライブ映像をYouTubeに公開した。 ■「空」は第92回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲 12月22日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』でも披露した「空」は、第92回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲とし