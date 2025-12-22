【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）【映像】久保が「危険タックル」に削られた瞬間レアル・ソシエダのMF久保建英が、危険タックルの被害に……。足首を押さえて倒れ込む姿にはファンからの悲鳴が上がった。日本時間12月21日のラ・リーガ第17節で、ソシエダはアウェーでレバンテと対戦。右ウイングで先発した久保は45＋1分にプロキャリア初のヘディング