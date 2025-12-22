【柏木陽介引退試合】YOSUKE FRIENDS 2−2 KASHIWAGI GENERATIONS（12月21日／岐阜メモリアルセンター長良川競技場）【映像】柏木→本田＆香川のフィニッシュMF柏木陽介の絶妙なミドルパスからFW本田圭佑が繋ぎ、MF香川真司がネットを揺らした。引退試合で炸裂した豪華すぎるホットラインに、ファンが興奮している。12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で、柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」が開催さ