◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）【ジャパンＣ＝レース評価・Ａ】レコード決着のなか、３着に踏ん張ったダノンデサイル。天皇賞・秋で２着のミュージアムマイルのレーティングが１１９だったのに対し、勝ったカランダガンが１３０を記録したＪＣでダノンデサイルは１２５。マスカレードボールをものさしにすると、ミュージアムが２ポンド差、ダノンは４ポンド差だが、７着でも１２０を