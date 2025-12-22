楽曲「イイじゃん」がSNSを中心に大流行し、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場も決定している5人組ダンスボーカルグループ・M!LK。2026年2月18日に発売されるメジャーデビュー後8枚目、グループ初の両A面シングルのタイトルが「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」に決定し、ジャケット写真の第1弾も公開された。【写真】いろんな表情が楽しめる！「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」バージョン別ジャケット2026年の第1弾