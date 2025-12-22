オリックス・西川龍馬外野手が２２日、インスタグラムを更新。先輩・杉本裕太郎外野手からの誕生日プレゼントに感謝の思いをつづった。西川は高級ブランド「ＰＲＡＤＡ」の白いシューズを飾った写真を添え、「ラオウたんありがとうございます」と記述。続けて、「でも龍の漢字が凄いことに…」と付け加えた。靴の後ろにある「ＰＲＡＤＡ」の紙袋には「龍馬ハピバ♡」のメッセージが豪快に書かれ、杉本のサイン入り。た