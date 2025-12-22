霜降り明星・粗品が２２日、ＹｏｕＴｕｂｅに動画「最近のＳＮＳニュース斬った【１人賛否】」を投稿した。先に撮影していた他の芸能界の話題とは別に、２１日の「Ｍ−１グランプリ２０２５」の結果を受けて、「Ｍ−１」部分は緊急撮影。優勝したたくろうに賛辞を送り、「いや〜Ｍ−１おもろかったなあ。やっぱり王様やな、お笑い番組の。１年に１回、ちゃんとめちゃくちゃ楽しみやし。しっかりドキドキ、ワクワクするし。最