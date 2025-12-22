サカタのタネの本社外観＝横浜市都筑区サカタのタネ（横浜市都筑区）は２２日、取引先の個人情報を中心に最大５万６５００件が流出した可能性があると発表した。情報は氏名、住所、電話番号が中心で、クレジットカードやマイナンバー情報は含まれていない。二次的被害は確認されていないという。流出の可能性があるのは、▽業務委託先や商品仕入れ先などの個人情報約４万４千件▽カレンダーのプレゼント企画に応募した利用者情