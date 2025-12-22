メ～テレ（名古屋テレビ） ＪＲ東海は、東京都内で10月に道路の一部が隆起したのは、リニアのトンネル工事が原因だったと発表しました。 10月下旬、東京都品川区のリニア中央新幹線のトンネル工事現場近くの路上で、歩道と車道の間に最大13センチの段差がおよそ10メートルにわたり発生しました。 ＪＲ東海は22日、調査の結果、トンネル工事が原因だったと認めました。 掘削する際に発生した空気が地下およそ8