毎年大人気の「七福のひよ子ものがたり」が、2026年も数量限定で再登場！七福神に扮したかわいいひよ子たちが詰め込まれたこのギフトボックスは、新年にぴったりの華やかなパッケージが特徴。博多と東京それぞれの地域限定フレーバーを一度に楽しめる贅沢なセットです。お正月のご挨拶や帰省のお土産にもぴったり。これを食べれば福が舞い込んできそうな、心温まるギフトをお届けします♪ 七福神のひよ子たちが