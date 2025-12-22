俳優の上白石萌歌（25）が22日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（公開中）ロマンティック御礼舞台あいさつに登壇。「人生最大のモテ期」と話す一幕があった。【全身ショット】清楚！チェックワンピで登場した上白石萌歌イベントには上白石のほか、なにわ男子・高橋恭平（25）、INI・木村柾哉（28）、中島颯太（26）が登壇した。本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使