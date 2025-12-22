アルペンスキーW杯、男子回転第4戦を制したアトルリー・マグラース＝22日、アルタバディア（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は22日、イタリアのアルタバディアで男子回転第4戦が行われ、アトルリー・マグラース（ノルウェー）が合計1分44秒50で今季初勝利、通算4勝目を挙げた。クレマン・ノエル（フランス）が2位、ロイク・メイヤール（スイス）が3位だった。1回目に相原史郎（小泉）は55位、小山陽平