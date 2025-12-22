お笑いコンビ「家族チャーハン」が、21日放送のカンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ」（日曜後1・59）に出演。芸人としては希有な過去を説明した。今年のABCお笑いグランプリ準優勝など人気上昇中の「家族チャーハン」。ツッコミの江頭（35）は名門劇団「文学座」出身の元役者で、28歳まで俳優の道を目指しており、NSCに入ったのは29歳。MCの東野幸治は「なんで辞めたの？」と驚いた。稽古相手が狂言師の野村萬斎だ