日本ハムから阪神に移籍した伏見寅威捕手と日本ハム・山崎福也投手が２２日、札幌市内でトークショーを行った。オリックス時代からバッテリーを組み、日本ハムでも２年間同僚だった２人は、おそろいのメガネで登場。伏見は黄色い声援に「メガネが一緒でキャーってなるとは思わなかった」と笑顔を見せた。来季は甲子園での交流戦で対戦がある。昨季の阪神戦で「６番・投手」で出場して決勝適時打を放つなど、打撃に定評がある山