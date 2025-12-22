世界最大の氷雪テーマパークである黒竜江省の「ハルビン氷雪大世界」が17日にオープンした。ハルビン師範大学国際美術学院の85後（1985〜89年生まれ）の青年教師・張●（ジャン・シン、●は「金」三つ）さんは氷彫刻師100人と共に長さ約70メートルの列車を氷で作り上げた。張さんによると、今年の氷の彫刻や氷の建造物などの制作に参加する作業員は1万人以上に達する見込みだ。中国青年報が伝えた。氷彫刻師になって今年で20年目と