「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）12月20日（土）放送は、第7回「気づいちゃった発表会」。紺野ぶるま、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ナイチンゲールダンス（中野なかるてぃん、ヤス）、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）が、まだ誰も気づいていない世の中の真実を発表！【動画】紺野ぶるま「『THE W』は見る人も受ける人も舐めている」取り締まらないとヤバい！？今回は、芸人に特化した“気づいちゃった”を発表