23日に東京体育館などで開幕するバスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）に、福岡県から男女各2チームが出場する。男子で高校年代最高峰の「U18トップリーグ」との2年連続高校2冠を狙う福岡大大濠や、2年ぶりの王座奪還に挑む福岡第一に注目が集まる中、女子で前回4強の精華女子も優勝候補。東海大福岡とともに「バスケ王国」福岡の誇りを懸けて戦う。 男子の福岡第一は福岡県大会の期間中に主力の留学生が