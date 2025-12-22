7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平（25）が22日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』（公開中）ロマンティック御礼舞台挨拶に出席。雨での撮影エピソードを振り返った。【集合ショット】イケメンぞろい！上白石萌歌＆木村柾哉＆中島颯太も登場イベントでは場面を切り取って登壇者が当時の撮影の様子を明かすコーナーが設けられた。高橋は雨の撮影シーンを振り返り、「“ゴアテック・恭平”という座右の銘みたい