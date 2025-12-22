22日午後9時38分ごろ、沖縄県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は沖縄本島北西沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、沖縄県の座間味村と久米島町です。【各地の震度詳細】■震度1□沖縄県座間味村久米島町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震