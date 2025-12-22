（資料写真）２２日午後５時２０分ごろ、横浜市西区南幸２丁目の７階建て雑居ビルから「火が出ている」と通行人から１１９番通報があった。けが人はなく、戸部署などが出火原因を調べる。署によると、７階にあるベランダ部分から出火したとみられる。同階には居酒屋が入居。当時営業中で、従業員と客の計約６５人が店内におり、全員避難した。現場は横浜駅みなみ西口近くの繁華街。現場では規制線が張られ、一帯は往来の人々