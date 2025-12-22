日本体操協会は２２日、都内で「２０２５体操ニッポンＧＡＬＡ」を開催し、１０月に行われた世界選手権で個人総合３連覇を達成した橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）や、同大会の種目別ゆかで金メダル、平均台で銅メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が参加した。イベントでは体操競技選手とパフォーマーの共演が披露され、音楽や照明演出に合わせて選手たちが技を披露した。橋本は鉄棒を披露。「歓声や盛り上がり