日本ハムの山崎福也投手と、日本ハムから阪神へ移籍した伏見寅威捕手が２２日、札幌市内でトークショーを行った。オリックス時代から“サチトラ”の愛称で呼ばれるバッテリー。登壇直後に、伏見がおそろいの眼鏡であることを明かすと、ホールを埋めたファンから黄色い歓声が上がった。バッテリーを組む機会が増えた時期を聞かれ、伏見は「２０２０年、コロナのころ」と回答。当時を「僕もあまりキャッチャーとして試合に出て