掛川区検は２２日、４月に新東名高速道路で大型トレーラーに追突して同乗者の男性を骨折させたとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪で、女優・広末涼子を略式起訴した。搬送先の病院で看護師に傷害を負わせたとする傷害容疑については起訴猶予となった。取材に応じた静岡地検の小長光健史次席検事は「付近の道路状況や過失の内容、被害者の意向、再犯防止に向けた対応などさまざまな事情を考慮した」と説明した。起