【モデルプレス＝2025/12/22】第47回ホリプロタレントスカウトキャラバン「Horipro Vocal Scout Caravan」決戦大会が12月22日、神奈川県内で開催。kiichi、高橋理央（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩坪優真、小林真央哉、黒澤洵太の5人が、新グループとなる「unlock（アンロック※「o」は正式にはoにストロークが付いた文字）」として2026年4月1日にメジャーデビューすることが決定した。【写真】デビューメンバーが涙◆ホ