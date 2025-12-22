ドル円１５７．４０近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は157.40近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。ドル円はロンドン午前から157.30-40レベルでの落ち着いた取引が続いている。ユーロドルはドル安圧力を受けており、足元では本日の高値を1.1743付近に伸ばしている。ドル指数は先週末の安値水準へと低下しており、全般にドル売り優勢の週明け相場となっ