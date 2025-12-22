日本テレビ系「有吉ゼミ」が２２日に「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」を放送した。プロ野球・巨人の砂川リチャード内野手、浅野翔吾外野手が登場。３・４キロの「ギガ盛りすき焼き鍋うどん」の大食いでギャル曽根に挑んだ。リチャードは制限時間内での完食はならずも３・２キロを平らげる大健闘。浅野も２・３キロを食べた。スタジオで見守っていた女優・檀れいは「皆さん、果敢に挑戦されていてスゴい」と感心。有吉か