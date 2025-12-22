【高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル】鹿島アントラーズユース 1−1（PK：3ー2） ヴィッセル神戸U-18（12月21日／埼玉スタジアム2002）【映像】戦車のような「50m爆走ドリブル」「鹿島のエンバペ」の異名を誇る鹿島アントラーズユースのFW吉田湊海が、豪快なドリブルでファンを魅了した。12月21日の高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル（高校・クラブの垣根を超えたユース世代の日本一決定