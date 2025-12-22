12月22日は1年で最も昼の時間が短い「冬至」です。新潟市の動物ふれあいセンターでは毎年恒例のカピバラのゆず湯が始まっています。（リポート）「冬至のきょう、ゆず湯で温まっているのはこちら。カピバラのゆうじろうくんです。リラックスしています」新潟市の動物ふれあいセンターではカピバラのゆうじろうがゆず湯につかり、気持ちよさそうな表情を見せていました。南アメリカのアマゾン川流域などに生息し