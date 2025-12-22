“ロス五輪世代”のU-22日本代表は22日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニング2日目を行った。インカレに出場しているMF矢田龍之介(筑波大)を除く26人が集結。海外から帰国したFW道脇豊(ベフェレン/ベルギー)、怪我で不参加となったDF塩川桜道(流通経済大)に代わって追加招集されたDF大川佑梧(鹿島ユース)も合流した。矢田はインカレで勝ち続けたら代表活動には参加できないため、現状での全員集合となった。こ