隠し味とは？▶▶この作品を最初から読むとある田舎町に住む女子高生・瀬野夏織の隣家に、ある日、魔王が引っ越してきます。角、カラス、黒いベール…と、その姿は魔王のイメージそのまま！でも引っ越し蕎麦を持参したり、町内会に入ったりと行動はいたって常識的。さらに住民たちも当然のように魔王を受け入れていて…。見た目と行動のギャップにツッコミが止まらない！女子高生と魔王が織りなす非日常コメディをお届け