深田恭子（43）、綾瀬はるか（40）、石原さとみ（38）らを輩出した「第47回ホリプロタレントスカウトキャラバン」が22日、神奈川県内で行われた。50年の歴史で初めて「声」を発掘する「ホリプロ・ボーカル・スカウト・キャラバン」として実施。4224人の応募の中から、郄橋理央（17）、kiichi（21）、小林真央哉（15）、岩坪優真（23）、黒澤洵太（17）を選出。5人はボーカルユニット「unlock（アンロック）」(oはoにスラッ