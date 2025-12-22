第47回ホリプロタレントスカウトキャラバン「Horipro Vocal Scout Caravan」決選大会が22日、神奈川・川崎市内で行われ、〓橋理央さん（17）、kiichiさん（21）、小林真央哉さん（15）、岩坪優真さん（23）、黒澤洵太さん（17）の5人がボーカルユニット「unløck」（アンロック）としてメジャーデビューすることが決まった。ホリプロスカウトキャラバンは76年のスタートから榊原郁恵、井森美幸、深田恭子、石原さとみ、足立梨