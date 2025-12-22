石原さとみや綾瀬はるか、深田恭子らを輩出した第４７回ホリプロタレントスカウトキャラバン「ＨｏｒｉｐｒｏＶｏｃａｌＳｃｏｕｔＣａｒａｖａｎ」が２２日、神奈川県内で開催された。今回はエイベックスと共同開催で、初の男性ボーカル（ユニット）に特化したオーディション。今回、高橋理央（１７）、ｋｉｉｃｈｉ（２１）、小林真央哉（１５）、岩坪優真（２３）、黒澤洵太（１７）の５名が合格し、２０２６年４月１