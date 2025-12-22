新日本プロレス２２日後楽園ホール大会で、棚橋弘至（４９）が藤田晃生（２３）との最後のファイナルロードを勝利で締めくくった。来年１月４日東京ドーム大会で引退試合（ＶＳオカダ・カズチカ）を控える棚橋の年内最終戦の相手は、今年の「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」で史上最年少優勝を果たした藤田となった。掟破りのハイフライフローを決められた棚橋だったが、ＡｂａｎｄｏｎＨｏｐｅはツイスト＆シャウトで