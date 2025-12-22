WANIMAが2022年から地元熊本にて主催してきた音楽フェス＜1CHANCE FESTIVAL＞が、来年2026年にも開催されることが決定した。5周年を迎える＜WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2026＞は例年の暑さの影響を加味した上で、9月26日（土）・9月27日（日）の2日間、会場は例年どおり熊本県農業公園 カントリーパーク （野外公演）にて行われる。毎年、豪華出演者が集結する同フェスだが、WANIMA以外の出演者に関しては後日告知される。